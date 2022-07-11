Москвичам рассказали, как защититься от кибермошенников

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Главное управление министерства внутренних дел России по Москве рассказало, как защититься от онлайн-мошенников.

В МВД раскрыли схемы и способы, которые используют злоумышленники при совершении преступлений в сфере информационных технологий.



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Ранее юрист Петр Гусятников рассказал, что кодовое слово, которое банки просят придумать при заключении договора, нужно для защиты от мошенников. Он подчеркнул, что данное слово не должен знать никто, кроме владельца карты, даже близкие родственники. Эксперт добавил, что сотрудники кредитных организаций советуют не использовать очевидные кодовые слова. Например, имена детей, клички домашних животных.

