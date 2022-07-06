Юрист объяснил, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах

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Маркетплейсы или онлайн-площадки, где можно купить различные товары, становятся все более популярными, однако на них достаточно мошенников, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он подчеркнул, что злоумышленники подстерегают не только покупателей, но и продавцов, которые плохо изучили правила пользования торговой площадкой.

"Последствия наступают довольно быстро: человек теряет деньги в сумме цены, объявленной за товар, либо теряет сам товар, либо ему подменяют товар при возврате", – приводит слова Соловьева агентство "Прайм".

Юрист объяснил, что характерным признаком мошенничества является перевод разговора в один из мессенджеров. Например, в Telegram. В таком случае, отметил эксперт, продавец теряет бдительность, надеясь, что у него теперь есть номер покупателя, который на самом деле является подменным. Таким способом злоумышленники могут украсть деньги, отметил Соловьев.

Что касается схемы обмана покупателей, продолжил юрист, то в этом случае мошенники дают объявление о продаже востребованного товара, затем сообщают, что он закончился на складе, и предлагают отправить его со скидкой любым другим сервисом доставки.

"Затем предлагают перейти для общения в мессенджер, затем просят перевода денег на карту и после перевода навсегда пропадают", – заключил Соловьев.

Ранее эксперт Евгения Лазарева объяснила, какие схемы обмана чаще всего угрожают россиянам в сезон отпусков и как обезопасить себя от злоумышленников. По ее словам, в летний период случаи обмана часто бывают связаны c бронированием отелей и покупкой туров. Злоумышленники обещают более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и в мессенджере склоняют человека к переводу денег.