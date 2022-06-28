Россиян предупредили о мошенниках, размещающих объявления о скидках на товары IKEA

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева предупредила граждан России о том, что в интернете множество объявлений о скидках на товары IKEA, которые размещают мошенники.
"Мошенники себя ждать не заставили, и сеть уже наводнена объявлениями о желании купить товары этого бренда и возможности продать со скидкой", – рассказала Лазарева РИА Новости.
По словам эксперта, одним из условий распродажи для сотрудников был запрет перепродажи купленных в рамках акции товаров.
"Конечно, проконтролировать это будет непросто и у кого-то получится запрет нарушить, но западные компании никогда не упускают возможности найти способ наказать за игнорирование договоренностей", – отметила она.
Лазарева подчеркнула, что те, кто хочет заработать на продаже товаров IKEA, скорее накрутят к стоимости за дефицитность, чем дадут скидку. Эксперт предупредила, что насторожить должно и требование предоплаты.
По этой причине крупные сервисы интернет-объявлений не советуют общаться с покупателями и продавцами вне их площадок и блокируют объявления с условием предоплаты, добавила эксперт.
В середине июня появилась информация, что товары шведской компании IKEA стали доступны на "Яндекс.Маркете" и Ozon. Для безопасности покупателей специалисты маркетплейсов стали проверять такие предложения. Через сервис "Яндекс.Маркет" желающие могут приобрести мебель, предметы декора и посуду IKEA, на Ozon – предметы обихода.
Стали доступны товары IKEA и на Wildberries. В интернет-магазине можно купить мебель для хранения, текстиль для дома, в том числе шторы, и многие другие товары.
Перед этим IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. Компания запланировала поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников.
IKEA продолжила закрытую распродажу для своих сотрудников
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: