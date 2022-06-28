Россиян предупредили о мошенниках, размещающих объявления о скидках на товары IKEA

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева предупредила граждан России о том, что в интернете множество объявлений о скидках на товары IKEA, которые размещают мошенники.

"Мошенники себя ждать не заставили, и сеть уже наводнена объявлениями о желании купить товары этого бренда и возможности продать со скидкой", – рассказала Лазарева РИА Новости.

По словам эксперта, одним из условий распродажи для сотрудников был запрет перепродажи купленных в рамках акции товаров.

"Конечно, проконтролировать это будет непросто и у кого-то получится запрет нарушить, но западные компании никогда не упускают возможности найти способ наказать за игнорирование договоренностей", – отметила она.

Лазарева подчеркнула, что те, кто хочет заработать на продаже товаров IKEA, скорее накрутят к стоимости за дефицитность, чем дадут скидку. Эксперт предупредила, что насторожить должно и требование предоплаты.

По этой причине крупные сервисы интернет-объявлений не советуют общаться с покупателями и продавцами вне их площадок и блокируют объявления с условием предоплаты, добавила эксперт.

В середине июня появилась информация, что товары шведской компании IKEA стали доступны на "Яндекс.Маркете" и Ozon. Для безопасности покупателей специалисты маркетплейсов стали проверять такие предложения. Через сервис "Яндекс.Маркет" желающие могут приобрести мебель, предметы декора и посуду IKEA, на Ozon – предметы обихода.

Стали доступны товары IKEA и на Wildberries. В интернет-магазине можно купить мебель для хранения, текстиль для дома, в том числе шторы, и многие другие товары.

Перед этим IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. Компания запланировала поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников.

