Товары из IKEA можно купить на "Яндекс.Маркете" и Ozon

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Товары шведской компании IKEA, которая ранее приостановила реализацию своей продукции в России, стали доступны на "Яндекс.Маркете" и Ozon. Для безопасности покупателей такие предложения будут проверены специалистами маркетплейсов.

"Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Мы следим за тем, чтобы их качество соответствовало ожиданиям наших пользователей. Действительно, на "Яндекс.Маркете" среди миллионов товаров сейчас есть несколько таких предложений. Мы уже их проверяем", – передает ТАСС комментарий пресс-службы "Яндекс.Маркета".

На сервисе "Яндекс.Маркета" желающие могут приобрести мебель, предметы декора и посуду IKEA, на Ozon – предметы обихода.

Ранее эксперты отметили, что место шведской компании на российском рынке могут занять другие производители. Среди них – сеть Candellabra. Она включает в себя магазины дизайнерской мебели и товаров для дома от отечественных производителей, которые не зависят от поставок из-за границы.

При этом Candellabra не единственная альтернатива IKEA. Как подчеркивают маркетологи, у производителей в РФ есть достаточно хорошие перспективы: технологии и люди на сегодняшний день для этого также имеются.