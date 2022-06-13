IKEA может продать свой бизнес в России – СМИ

IKEA снова заработала в России. Правда, сейчас москвичам доступны только отделы возврата.

Будет ли компания полностью возвращаться на российский рынок? В СМИ появилась информация, что производитель уже нашел покупателя на часть своего бизнеса в РФ. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

