Минпромторг РФ ожидает снижения продаж легковых авто на 55%

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Заместитель директора департамента автопромышленности и железнодорожного машиностроения министерства промышленности и торговли РФ Тигран Парсаданян заявил, что продажи легковых машин в стране по итогам года могут упасть более чем наполовину по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает газета "Известия".
"Мы планируем, что до конца года у нас рынок легковых автомобилей будет около 750 тысяч", – отметил Парсаданян.
Он также обратил внимание на то, что кабмин в целях поддержки автопроизводителей смягчил требования к сертификации машин в РФ. Согласно нововведениям, можно будет выпускать автомобили с двигателями разных классов экологичности и без некоторых деталей, отсутствующих после введения антироссийских ограничений.
"Для того чтобы дать возможность нашим производителям не сильно снижать объемы производства, мы подписали это постановление", – пояснил Парсаданян.
Ранее министерство промышленности и торговли РФ представило список товаров для параллельного импорта. Среди прочих товаров в него внесли более 50 брендов авто. В их числе – BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, а также люксовые Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin.
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