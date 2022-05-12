Названы условия падения цен на автомобили

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Эксперты в области автомобильного рынка описали процесс, при котором в России снизятся цены на новые автомобили.

По мнению специалистов, снижение стоимости личного транспорта может произойти в перспективе 4–5 месяцев, причем как на премиальные, так и на массовые бренды.

"Если механизм [параллельного импорта] будет отлажен, <...> наш рынок постепенно опять начнет наполняться новыми машинами зарубежных марок", – приводит слова экспертов ТАСС.

В настоящий момент для налаживания "серого" импорта авторетейлерам необходимо потратить средства на выкуп машин, таможенное оформление, транспортировку, а также учесть компенсацию валютных рисков из-за конвертации.

Ранее Минпромторг представил список товаров для параллельного импорта. Среди прочих товаров в него включили более 50 автомобильных брендов. В их числе BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, а также люксовые Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin.