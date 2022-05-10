Попавшие под параллельный импорт бренды не просили об исключении из списка – Мантуров

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, не просили об исключении из списка, заявил РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По словам министра, компании будут исключаться из перечня по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок продукции. Минпромторг готов оперативно реагировать на данные решения, подчеркнул Мантуров.
Ранее Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали устройства компании Apple и Samsung, игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo, а также продукция компаний HP, Philips, Dell, Siemens, Asus, D-Link, Nokia, JBL, Bose.
В документе значатся различные косметические товары и средства личной гигиены. Помечено, что это не касается продукции компаний NYX, L'Oreal Paris, Maybelline, Blend-a-med, Oral-B, Garnier, Head&Shoulders и многих других зарубежных брендов.
В список вошли практически все представленные в России иностранные автобренды: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, GM, Cadillac, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Mercedes-Benz, Daimler, Maybach, Smart, BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Isuzu, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Volvo, DAF Trucks, MAN, Scania, а также Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin.
Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта
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