Мишустин утвердил легализацию параллельного импорта в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал документ о разрешении параллельного импорта в России по отдельным видам продукции.

Список продукции, которую можно будет ввозить в Россию, утвердит министерство промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств.

"Цель механизма – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности", – объяснил премьер на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Он напомнил, что до сих пор их нельзя было продать на территории России без разрешения правообладателя. Как отметил Мишустин, такой подход позволит гарантировать поставки товаров в страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков.

Ранее в ФАС заявили, что ввозимые в Россию в рамках параллельного импорта товары будут подлежать гарантийному обслуживанию. В течение гарантийного срока при обнаружении в товаре недостатка удовлетворить требования потребителя должен не только производитель, но и продавец, уполномоченная организация или ИП, импортер.

В ФАС также отметили, что ввозимые товары будут проходить все существующие таможенные и контрольные процедуры. В ведомстве добавили, что легализация параллельного импорта способствует снижению стоимости товаров, а также росту предпринимательской активности в России.

В Евразийском экономическом союзе будет повышен порог беспошлинной покупки товаров для физических лиц в зарубежных интернет-магазинах. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, порог повысят с 200 до 1 000 евро. При этом требования к весу посылки останутся прежними. Норма будет действовать до 1 октября 2022 года. Предполагается, что данная мера позволит сохранить доступ к привычным для россиян товарам.

