Санкционная политика Запада в отношении России носит признаки агрессии – Путин

Фото: Москва 24/Андрей Горшков
Санкционная политика западных стран, направленная против России, обладает всеми признаками агрессии. Такое мнение высказал Владимир Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.
"Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии экономическими, политическими, информационными средствами, она носит тотальный, неприкрытый характер. Западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом", – сказал президент.
Российский лидер обратил внимание на то, что вся "словесная мишура Запада о политкорректности и свободе слова" мгновенно пропала.
"Даже Олимпийские принципы растоптали", – подчеркнул Путин.
Президент также обратил внимание, что западные страны допустили сведение счетов с паралимпийцами.
Путин добавил, что против России организована масштабная кибератака. В мире развернута беспрецедентная информационная кампания, в которой участвуют глобальные социальные сети и СМИ.
"Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липой", – заключил президент.
Ранее глава государства заявил, что российский народ сможет отличить патриотов от предателей. Такое очищение общества лишь укрепит страну, подчеркнул Путин.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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