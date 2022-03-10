В США одобрили законопроект о запрете импорта энергоресурсов из РФ

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Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Так, за принятие законопроекта проголосовали 414 членов палаты, 17 голосов были против.

Законопроект также предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок РФ и приостановке ее членства в организации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого США и Евросоюз ввели в отношении России целый ряд санкций. В частности, Вашингтон принял меры, которые затрагивают энергетическую отрасль российской экономики. Так, вводится экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Кроме того, ведутся разговоры об ограничении импорта нефти из РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, последнее может ударить по всему мировому энергетическому рынку. В Европарламенте между тем уверены, что отказ от российского газа станет катастрофой для Евросоюза.

