В Европарламенте предрекли катастрофу для ЕС в случае отказа от российского газа

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Если Евросоюз расширит свои санкции до того, что остановит импорт российского газа, то для него это может обернуться катастрофой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

"Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдём к объявленной катастрофе", – сказал он.

По словам парламентария, санкциями против России Брюссель вредит себе же. Между тем Россию хоть и ждет сложный период, она в итоге сможет восстановиться и даже окрепнуть, убежден Мариани.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже США и Евросоюз ввели против России целый ряд санкций. В частности, Вашингтон принял меры, которые затрагивают энергетическую отрасль российской экономики. Так, вводится экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Предполагается, что это негативно скажется на нефтеперерабатывающих мощностях России в долгосрочной перспективе.

