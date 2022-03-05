Песков оценил последствия отказа США от использования российской нефти

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Отказ Соединенных Штатов от импорта российской нефти может ударить по всему мировому энергетическому рынку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российские власти отслеживают этот вопрос. При этом он также подчеркнул, что если соответствующее решение будет принято, что проблемы ждут весь мировой энергетический рынок.

"Тема (отказа от импорта нейти из РФ. – Прим. ред.), которую мы тщательно отслеживаем. <...> Это не может не иметь достаточно серьезных последствий", – цитирует его "Газета.ру".

Ранее стало известно о планах Вашингтона ввести ограничения на импорт нефти из России. А до этого США уже ввели пакет санкций, который затрагивает энергетическую отрасль российской экономики. Так, вводится экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Предполагается, что это негативно скажется на нефтеперерабатывающих мощностях России в долгосрочной перспективе.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

