Песков оценил последствия отказа США от использования российской нефти

Фото: depositphotos/bashta
Отказ Соединенных Штатов от импорта российской нефти может ударить по всему мировому энергетическому рынку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что российские власти отслеживают этот вопрос. При этом он также подчеркнул, что если соответствующее решение будет принято, что проблемы ждут весь мировой энергетический рынок.
"Тема (отказа от импорта нейти из РФ. – Прим. ред.), которую мы тщательно отслеживаем. <...> Это не может не иметь достаточно серьезных последствий", – цитирует его "Газета.ру".
Ранее стало известно о планах Вашингтона ввести ограничения на импорт нефти из России. А до этого США уже ввели пакет санкций, который затрагивает энергетическую отрасль российской экономики. Так, вводится экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Предполагается, что это негативно скажется на нефтеперерабатывающих мощностях России в долгосрочной перспективе.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин призвал соседние страны не ухудшать отношения с Россией
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: