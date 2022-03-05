В Москве заработают штабы по повышению устойчивости экономики в условиях санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций. Об этом он сообщил на своем личном сайте.

Мэр напомнил, что прошлый год в столице закончился с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев 2022 года наблюдается дальнейший рост деловой активности.

"Тем не менее очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами. В этой связи я принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в Москве в условиях санкций, которую буду возглавлять лично", – сказал Собянин.

Первой задачей комиссии он назвал организацию мониторинга ситуации, принятие срочных мер реагирования и поддержание бизнеса и граждан.

Мэр отметил, что нынешняя ситуация – нестандартная, она потребует выдержки, мужества и решительных действий.

"За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008/09, 2014/15 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз", – заключил Собянин.

Ранее Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

1 марта Михаил Мишустин стал руководителем оперативного штаба по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначены его заместителями.

Премьер уточнил, что в обязанности Собянина войдет координация оперативных решений на региональном уровне, а Белоусов будет ответственным за выработку мер на федеральном уровне и займется макроэкономическими вопросами.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

