Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США и ряда стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США и ряда примкнувших к ним стран. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

"Президент подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", – указано в сообщении.

Согласно указу, резиденты – участники внешнеэкономической деятельности обязаны продать иностранную валюту в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами. Речь идет о случаях, предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Продажа должна быть осуществлена не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу указа.

С 28 февраля резиденты – участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках. Реализовано это должно быть не позднее трех рабочих дней со дня зачисления валюты.

С 1 марта 2022 года вводится запрет на валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа. Также ограничивается зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка. Нельзя будет переводить денежные средства без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Согласно тексту указа, порядок продажи иностранной валюты будет устанавливать Центральный банк Российской Федерации с учетом факторов, прописанных в предыдущих положениях документа.

Требования об обязательной продаже иностранной валюты распространяются на резидентов, являющихся стороной внешнеторговых контрактов, независимо от постановки таких контрактов на учет в уполномоченных банках в соответствии с положениями инструкции ЦБ РФ "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".

До 31 декабря 2022 года публичные акционерные общества получат возможность приобретать размещенные ими акции при следующих условиях:

приобретаемые акции допущены к организованным торгам;

средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года, снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций, определенной за три месяца начиная с 1 января 2021 года, на 20 и более процентов;

значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года, снизилось по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 января 2021 года, на 20 и более процентов;

акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;

приобретение акций осуществляется брокером по поручению публичного акционерного общества;

советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества принято решение о приобретении размещенных им акций в соответствии с требованиями настоящего Указа, определяющее категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), срок, в течение которого осуществляется приобретение акций и который должен истекать не позднее 31 декабря 2022 года.

Исключение составляют случаи приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Публичное акционерное общество, осуществляющее приобретение выпущенных им акций в соответствии с указом, обязано направить в Центральный банк Российской Федерации уведомление о приобретении акций с приложением документов, подтверждающих соблюдение ранее описанных условий. Документы должны быть предоставлены в электронной форме через личный кабинет Банка России.

Кредитные организации, в соответствии с указом, получают право открыть банковский счет физическому лицу без личного присутствия либо представителя такого лица при переводе клиентов денежных средств со своего банковского счета в одном банке в другую кредитную организацию. Перевод денежных средств осуществляется кредитной организацией после получения согласия в письменной форме физического лица на передачу сведений банку и использование их для заключения нового договора. Способ и форма передачи указанных сведений определяются кредитными организациями самостоятельно.

В понедельник, 28 февраля, Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции Запада против России. За ограничения президент РФ назвал иностранные государства "империей лжи".

Поводом для обострения ситуации в экономике стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.