Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США и ряда стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США и ряда примкнувших к ним стран. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
"Президент подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", – указано в сообщении.
Согласно указу, резиденты – участники внешнеэкономической деятельности обязаны продать иностранную валюту в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами. Речь идет о случаях, предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Продажа должна быть осуществлена не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу указа.
С 28 февраля резиденты – участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках. Реализовано это должно быть не позднее трех рабочих дней со дня зачисления валюты.
С 1 марта 2022 года вводится запрет на валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа. Также ограничивается зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка. Нельзя будет переводить денежные средства без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
Согласно тексту указа, порядок продажи иностранной валюты будет устанавливать Центральный банк Российской Федерации с учетом факторов, прописанных в предыдущих положениях документа.
Требования об обязательной продаже иностранной валюты распространяются на резидентов, являющихся стороной внешнеторговых контрактов, независимо от постановки таких контрактов на учет в уполномоченных банках в соответствии с положениями инструкции ЦБ РФ "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".
До 31 декабря 2022 года публичные акционерные общества получат возможность приобретать размещенные ими акции при следующих условиях:
Публичное акционерное общество, осуществляющее приобретение выпущенных им акций в соответствии с указом, обязано направить в Центральный банк Российской Федерации уведомление о приобретении акций с приложением документов, подтверждающих соблюдение ранее описанных условий. Документы должны быть предоставлены в электронной форме через личный кабинет Банка России.
Кредитные организации, в соответствии с указом, получают право открыть банковский счет физическому лицу без личного присутствия либо представителя такого лица при переводе клиентов денежных средств со своего банковского счета в одном банке в другую кредитную организацию. Перевод денежных средств осуществляется кредитной организацией после получения согласия в письменной форме физического лица на передачу сведений банку и использование их для заключения нового договора. Способ и форма передачи указанных сведений определяются кредитными организациями самостоятельно.
В понедельник, 28 февраля, Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции Запада против России. За ограничения президент РФ назвал иностранные государства "империей лжи".
Поводом для обострения ситуации в экономике стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах об ипотеке
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