Минфин США запретил операции с Банком России, ФНБ и Минфином РФ

Фото: depositphotos/benkrut
Министерство финансов США опубликовало запрет на проведение операций с ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Также с понедельника, 28 февраля, вводятся ограничения против главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Санкции затронут и саму организацию.
РФПИ осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании. В частности, фонд занимается распространением вакцины от коронавируса "Спутник V".
Ранее стало известно, что Минфин Великобритании объявил о санкциях против Банка России. Ограничения также введены против ФНБ и российского Минфина.
Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых на экстренном заседании совета директоров. Предыдущий максимум составлял 9,5%.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.
25 февраля Банк России ввел для системно значимых банков послабления в отношении норматива краткосрочной ликвидности до 31 декабря. Речь идет об организациях, подпавших под санкции. Кроме того, Центробанк не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности.
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
США, Канада и Еврокомиссия договорились отключить ряд российских банков от SWIFT
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: