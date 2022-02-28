Минфин США запретил операции с Банком России, ФНБ и Минфином РФ

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Министерство финансов США опубликовало запрет на проведение операций с ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Также с понедельника, 28 февраля, вводятся ограничения против главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Санкции затронут и саму организацию.

РФПИ осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании. В частности, фонд занимается распространением вакцины от коронавируса "Спутник V".

Ранее стало известно, что Минфин Великобритании объявил о санкциях против Банка России. Ограничения также введены против ФНБ и российского Минфина.

Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых на экстренном заседании совета директоров. Предыдущий максимум составлял 9,5%.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

25 февраля Банк России ввел для системно значимых банков послабления в отношении норматива краткосрочной ликвидности до 31 декабря. Речь идет об организациях, подпавших под санкции. Кроме того, Центробанк не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности.

Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.