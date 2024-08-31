ЦИК Молдавии отклонил заявку депутата Боли о намерении баллотироваться на пост президента

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Кандидат в президенты Молдавии Василий Боля, которого ранее выдвинул блок оппозиционных партий "Победа", сообщил, что ЦИК во второй раз отказал ему в регистрации.

Депутат уточнил, что не было созвано заседание комиссии для обсуждения и принятия решения.

"В очередной раз власть наплевала на мнение граждан. <...> Понятно, что это решение было принято заранее, и наши документы в лучшем случае небрежно пролистали. Мы получили отказ по абсолютно надуманным причинам", – написал он в своем телеграм-канале.

Боля также обвинил действующего президента страны Майю Санду в боязни честной конкуренции и заявил, что нынешняя власть лишает граждан свободы выбора.

"Избирком в полном составе стал адвокатом этой антинародной власти. Люди, призванные защищать закон, подстраивают его под свои политические цели, ущемляя права избирателей", – подчеркнул он, добавив, что планирует обжаловать это решение.

Первую заявку от партии "Победа" ЦИК Молдавии отклонил в начале августа, уточнив, что заявители проигнорировали ряд рекомендаций, в частности, нарушения касались финансирования, названия блока и других аспектов.

В апреле Генпрокуратура Молдавии усмотрела признаки госизмены в создании блока "Победа". Главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул задержали в аэропорту после прилета в Кишинев из России. В последний визит она стала участницей съезда молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория".