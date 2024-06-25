ЕС формально начал переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз

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Евросоюз формально начал переговоры о вступлении Молдавии в ЕС в ходе межправительственной конференции, трансляция которой шла на сайте Еврокомиссии.

"От членства в ЕС должны выиграть как Молдавия, так и Евросоюз", – заявила глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.

Для этого Кишинев должен продолжать реформы, чтобы соответствовать критериями объединения, отметила Лябиб. Переговоры будут сложными, но в Европе ждут, что Молдавию смогут поприветствовать как члена ЕС, заключила политик.

В это же время в Люксембурге проходит и другая межправительственная конференция между Евросоюзом и Украиной, которая также знаменует официальный запуск переговоров о вступлении в объединение.

Ранее, 21 июня, президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению к ЕС. Она также назначила вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристину Герасимову главным переговорщиком от республики.

