Молдавия отозвала лицензии у предоставлявших площадку оппозиции телекомпаний

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Правительство Молдавии отозвало лицензию у пяти телеканалов на предоставление услуг. Об этом сообщает RT со ссылкой на решение Совета по продвижению инвестиционных нацпроектов.

Так, лицензию отобрали у телеканалов Primul în Moldova, Accent TV, Orizont TV, а также у "Канала 2" и "Канала 3". По информации властей, данные каналы предоставляли площадку для оппозиции. Кроме того, они не предоставили сведения о своем финансировании.

"В каждом из случаев были выявлены транзакции, подтверждающие связи с политиками Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором", – сказано в сообщении.

Ранее в Кишиневе задержали главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул. Ее держали более часа в аэропорту после прилета из России, хотели допросить, однако передумали.

В рамках своего последнего посещения России она приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в ЕАЭС. На мероприятии было объявлено о создании блока "Победа-Виктория", в структуру которого вошли партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы".

Позже Гуцул обвинили в финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии "Шор". По данному делу ее могут обязать выплатить штраф или лишить свободы на 7 лет.

