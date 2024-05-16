Молдавский оппозиционер Шор получил российский паспорт

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Оппозиционный молдавский политик Илан Шор получил российский паспорт. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

"Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации", – сказал политик.

Шор является супругом известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года его приговорили к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях. Тогда же ему запретили покидать территорию Молдавии.

После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну. Его объявили в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, однако в страну он так и не вернулся.

Ранее в Кишиневе задержали главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул. Ее держали более часа в аэропорту после прилета из России, хотели допросить, однако передумали.

В рамках своего последнего посещения России она приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в ЕАЭС. На мероприятии было объявлено о создании блока "Победа-Виктория", в структуру которого вошли партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы".

Позже Гуцул обвинили в финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии "Шор". По данному делу ее могут обязать выплатить штраф или лишить свободы на 7 лет.