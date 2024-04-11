Главу Гагаузии подвергли проверкам в аэропорту Кишинева по возвращении из РФ

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Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул и других политиков региона подвергли дополнительным проверкам в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы. Об этом сообщил председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

"Мы знали, что нас встретят. Все проверили, полностью, телефоны, абсолютно все. Ну, демократия. Мы готовы ко всему", – цитирует Константинова ТАСС.

Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом 9 апреля. В рамках своей поездки она заявила, что если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузии вводом войск, то власти региона обратятся за помощью во все страны, включая Россию.

Гуцул также не исключила, что будет баллотироваться на пост президента Молдавии. Она указала, что может это сделать в будущем, когда ей исполнится 40 лет, так как по законам ей нельзя стать кандидатом на президентское кресло.