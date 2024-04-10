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Жители Молдавии не хотят объединяться с Румынией. Об этом в эфире радио КП сообщил политолог Аслан Рубаев.

По его словам, объединения государств хочет лишь молдавский президент Майя Санду, которая, по его мнению, может получить от этого какие-либо дивиденды. Эти кредиты и денежные вливания пойдут "лично ей в карман", она просто сдает свою страну, отметил политолог. Рубаев уверен, что народ же хочет нормальных конструктивных отношений с Россией.

Ранее румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил о своей вере в объединение с Молдавией. Он считает, что это может произойти уже внутри Евросоюза, когда Кишинев туда вступит.

Позже глава Гагаузии Евгения Гуцул пригрозила, что в случае объединения стран автономия выйдет из состава Молдавии. С ее слов, любые унионистские начинания означают запуск процедуры отдаления Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской Республике.