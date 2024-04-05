Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии

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Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Об этом глава автономии Евгения Гуцул написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, если существующая молдавская власть пойдет на унию, то Гагаузская автономия не будет молчать. Любые унионистские начинания означают запуск процедуры отдаления Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской Республике, говорится в публикации.

Гуцул уверена, что жители сопредельных молдавский и болгарских сел поддержат такое решение и присоединятся. Однако она выразила надежду, что "разум возобладает".

Ранее румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил о своей вере в объединение с Молдавией, он поддерживает это решение. С его слов, это может произойти уже внутри Евросоюза, когда Кишинев туда вступит. В другой ситуации, добавил Чолаку, Бухарест найдет иной путь.