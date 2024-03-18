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18 марта, 17:10

Политика

Санду отказалась подписывать декрет о назначении главы Гагаузии членом правительства

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не станет подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул на пост члена правительства, передает ТАСС.

"Человеку, работающему на криминальную группировку, а не на жителей Молдовы и гагаузской автономии, и делающему заявления против своей страны, нечего искать в правительстве страны", – сказала Санду.

Ранее Гуцул встретилась с Владимиром Путиным. Их встреча состоялась на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

После этого глава Гагаузии заявила, что власти Молдавии ищут способ наказать ее за встречу с Путиным. Она также понадеялась на то, что против нее не применят крайние меры, а отстаивание Гагаузской автономии продолжится.

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