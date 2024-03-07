Оппозиционер Шор заявил о намерении властей Молдавии арестовать главу Гагаузии

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Главу Гагаузии Евгению Гуцул могут арестовать в аэропорту Кишинева, в который она прилетит из России. Об этом молдавский оппозиционер Илан Шор заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом он сообщил, что Гуцул "будет до конца биться за интересы гагаузской автономии".

Гуцул прибыла в Москву в рамках рабочей поездки 1 марта. Она приняла участие во Всемирном фестиваля молодежи, проходившем с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус.

На полях мероприятия с политиком встретился Владимир Путин. Гуцул подчеркивала, что сейчас нет каких-либо предпосылок, говорящих о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии. Все противоречия региона с Кишиневом находятся "в политической плоскости" и носят искусственный характер, считает она.