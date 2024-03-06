В Гагаузии заявили, что речи о выходе автономии из состава Молдавии не идет

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В настоящий момент предпосылки для того, чтобы говорить о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии, отсутствуют. Все противоречия региона с Кишиневом находятся "в политической плоскости" и носят искусственный характер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Гагаузии Евгению Гуцул.

Она ответила на соответствующий вопрос в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. По ее словам, закон предусматривает, что подобное может произойти только в случае, если Гагаузия утратит свою независимость.

Гуцул заявила, что Гагаузия "прекрасно сосуществует" с другими народами, населяющими край. Она также выразила уверенность, что с ростом политической культуры, приходом во власть на национальном уровне новых ответственных политиков с государственным мышлением все спорные вопросы между центром и автономией будут быстро урегулированы при помощи диалога.

Ранее глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан заявил, что депутаты от правящей Партии действия и солидарности Молдавии планируют добиться сокращения финансирования Гагаузии из республиканского бюджета.

1 марта Гуцул прибыла в Москву в рамках рабочей поездки. С ней позже встретилась председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, которая отметила, что РФ поддерживает курс автономии, поэтому готова оказывать помощь по любым вопросам.

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