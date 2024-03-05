В Молдавии хотят добиться сокращения финансирования Гагаузии

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Депутаты от правящей Партии действия и солидарности Молдавии планируют добиться сокращения финансирования Гагаузии из республиканского бюджета. Об этом заявил глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан на своей странице в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы не оставим ситуацию такой, какая она есть сейчас", – написал он.

Ранее депутаты партии внесли поправки, которые предусматривали сокращение финансирования Гагаузии. В итоге бизнесмены из этого региона стали получать возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) не из государственного бюджета, а из бюджета автономии.

По словам руководства автономии, это повлечет существенное сокращение поступлений в бюджет. Затем Конституционный суд республики решил, что такие поправки являются неконституционными.

"Приняли к сведению решение Конституционного суда. Ждем мотивированную часть решения суда и на его основе вмешаемся как можно скорее посредством нового закона", – указал Мариан.

Конфликт между официальным Кишиневом и автономии Гагаузия обострился в 2023 году после победы на местных выборах оппозиционного кандидата Евгении Гуцул. Тогда президент государства и правящая партия попытались объявить выборы незаконными.



1 марта 2024 года стало известно, что Гуцул прибыла в Москву в рамках рабочей поездки. С ней позже встретилась председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, которая отметила, что РФ поддерживает курс автономии, поэтому готова оказывать помощь по любым вопросам.

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