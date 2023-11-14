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Результаты муниципальных выборов в Молдавии еще раз подтвердили, что многие жители этой страны хотят развития отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подобным образом он прокомментировал слова главы Молдавии Майи Санду, которая обвинила РФ в неуважении интересов граждан республики. Она также подчеркнула, что Кишиневу больше нечего обсуждать с Москвой.

"Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов, которые только что состоялись. И где совсем не ее партия получила победу", – отметил представитель Кремля.

По его данным, в Москве знают о многочисленных сторонниках сотрудничества с РФ в Молдавии.

Однако у России еще есть шанс расположить к себе Молдавию, заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио КП.

Он объяснил, что в республике существуют политические силы, проявляющие интерес к РФ, также отдельные регионы состоят из русскоговорящего населения с пророссийскими взглядами. Одной из таких территорий эксперт назвал Гагаузию.

По мнению Шатрова, Молдавия ее "задавливает", пытаясь превратить в полноценную часть республики. Добавляется, что при нынешнем подходе наладить взаимоотношения с Молдовой, скорее всего, не выйдет.

Специалист считает, что политики и военные наблюдают, вступит ли Молдавия в НАТО или нет. Подобную политику он назвал "страусиной".

Ранее директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявил, что Кишинев фактически готовится к вооруженному конфликту с Москвой. По его мнению, среди целей Санду было вытеснение РФ из региона.

Между тем Санду уточняла, что следует отказаться от сотрудничества с российской стороной для продвижения в народе европейских ценностей. Она указала, что не только обычные граждане должны говорить о поддержке западных ценностей.

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