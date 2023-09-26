Фото: ТАСС/AP Photo/Frank Franklin II

Чтобы продвигать в народе европейские ценности, следует отказаться от сотрудничества с российской стороной. Такое мнение президент Молдавии Майя Санду выразила в эфире телеканала TV8.

Она указала, что не только обычные граждане должны говорить о поддержке западных ценностей.

"Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой и со всеми", – подчеркнула Санду.

Молдавский президент также высказала ультиматум: либо человек верит в основы демократии, показывая это на работе ежедневно, либо это обычные разговоры.

Ранее публицист Николай Стариков обвинил Запад в намерении втянуть Молдавию в военный конфликт с Москвой. В этой связи Кишинев продолжает разрывать все связи с РФ, уточнил он. По его словам, Молдавия не будет платить долг за газ, вместо 700 миллионов заплатит 8 миллионов.

В Молдавии фермеры потребовали запретить экспорт сельхозпродукции с Украины