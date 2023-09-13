Власти Молдавии депортировали из страны руководителя Sputnik Молдова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Власти Молдавии приняли решение о депортации из страны руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. Об этом сообщается в телеграм-канале Sputnik Молдова.

"Сотрудники миграционной службы Молдавии посадили Виталия Денисова в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдавию", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что посла РФ Олега Васнецова уведомили об этом.

Как сообщили ТАСС в Генеральной инспекции Молдавии по миграции, Денисов был признан в стране нежелательным лицом. По словам самого журналиста, молдавские власти приняли такое решение, поскольку посчитали, что он представляет угрозу национальной безопасности.

"Мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республике Молдова", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее власти Дании не пустили в страну заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая, он планировал посетить региональное совещание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое должно состояться Копенгагене.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что власти Молдавии признали его нежелательным лицом, из-за чего он не смог принять участие в Конгрессе дружбы народов.

Один из организаторов конгресса, депутат молдавского парламента Александр Суходольский отмечал, что он направил Минниханову официальное приглашение, однако российскому политику даже не дали спуститься с самолета и выдали бумагу об отказе во въезде.

Эксперты рассказали, как будет работать запрет ЕС на ввоз личных вещей россиянами