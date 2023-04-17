15:15Политика
Глава Татарстана Минниханов заявил, что его признали "нежелательным лицом" в Молдавии
Фото: kremlin.ru
Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдавии признали его нежелательным лицом, из-за чего он не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов. Видеообращение политика опубликовал портал Gagauznews.
"К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе", – рассказал политик.
Как отметил в беседе с ТАСС один из организаторов конгресса, депутат молдавского парламента Александр Суходольский, он направил Минниханову официальное приглашение, однако российскому политику даже не дали спуститься с самолета и выдали бумагу об отказе во въезде.
В конце января этого года США в рамках очередного расширения санкций против РФ ввели ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц РФ. Они затронули в том числе главу Минпромторга Дениса Мантурова, а также Рустама Минниханова и его супругу Гульсину. На днях Минниханова с женой в санкционный список включила Канада.
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