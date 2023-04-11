Канада расширила санкции против РФ

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Оттава обновила стоп-лист против российской стороны, внеся в него 14 физических и 34 юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

По данным правительства Канады, организации, подпавшие под санкции, в основном представляют собой военно-технические и логистические компании. Под санкциям оказались в том числе и те, кто связан с ЧВК "Вагнер".

В черный список также попал глава Татарстана Рустам Минниханов, его жена Гульсина Минниханова и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Ограничения коснулись и группы компаний "Волга-Днепр", ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Последняя принадлежит основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Кроме того, Канада ввела санкции против девяти организаций, которые имеют отношение к финансовым секторам Белоруссии. По словам Трюдо, государство решило сделать это, чтобы усилить давление на российскую сторону.

В феврале премьер-министр Канады заявил, что Оттава расширила санкции против физических лиц и организаций из России. В стоп-лист попали 129 физических лиц и 63 организации, в том числе российские заместители премьер-министра, министры, другие члены администрации президента РФ, военные и те, кто участвует в производстве артиллерии оружия, используемого на территории Украины.

Под ограничения также подпали ФСО, ФСБ, Главное управление Генштаба, партия "Единая Россия", Государственная дума, Совет Федерации, компания "Роснефтегаз" и другие.

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