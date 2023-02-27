В МИД РФ заявили, что Россия готовит ответные меры на санкции США и Канады

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что российская сторона ответит на санкционные меры, которые были введены США и Канадой. Заявление дипломата опубликовано на сайте МИД.

"Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву", – говорится в ее комментарии.

Захарова обратила внимание на агрессию со стороны американской власти. По ее словам, США не стесняются использовать любые средства. Представитель министерства подчеркнула, что российские контрсанкции будут основаны на принципе взаимности.

Ограничительные меры США и Канады направлены на подрыв промышленного и финансового потенциала РФ, добавила Захарова. Они пытаются исключить Россию из мировых хозяйственных связей.

Однако дипломат выразила уверенность в том, что эти попытки обречены на провал. Она отметила, что Запад действует бездумно. Не помогают и заклинания о "стратегическом поражении Москвы", о котором постоянно говорят западники.

Власти Канады дошли до того, что внесли в свой санкционный список космонавтов Валентину Терешкову и Светлану Савицкую, а также знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка, добавила Захарова.

По ее мнению, США, в свою очередь, рассчитывают поднять рейтинг американского лидера Джо Байдена, ведя борьбу против России.

Ранее Штаты значительно расширили санкции в отношении РФ. Минторг страны ввел экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из России. Кроме того, санкции американского Минфина коснулись 11 российских банков. Ограничительные меры затронули и чиновников, в том числе вице-премьера Татьяну Голикову, министров и глав регионов.

Канада также расширила санкции против физических лиц и организаций из России. Под новые санкции подпали ФСО, ФСБ, Главное управление Генштаба, партия "Единая Россия", Государственная дума, Совет Федерации, компания "Ростефтегаз" и другие.



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