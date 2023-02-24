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Канада расширила санкции против физических лиц и организаций из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра страны Джастина Трюдо.

"Сегодня мы объявляем новые санкции против 129 физических лиц и 63 организаций, включая российских заместителей премьер-министра, министров, других членов администрации президента России, российских военных и тех, кто участвует в производстве артиллерии оружия, используемого на Украине", – сказал Трюдо.

Под новые канадские санкции подпали ФСО, ФСБ, Главное управление Генштаба, партия "Единая Россия", Государственная дума, Совет Федерации, компания "Ростефтегаз" и другие.

Уточняется, что в санкционный список вошли Светлана и Илья Медведевы – жена и сын зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, а также предприниматель Алексей Мордашов и четверо членов его семьи.

Ранее сообщалось, что руководство Соединенных Штатов приняло решение о расширении санкций в отношении России и Белоруссии.

Ведомство ввело экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из РФ, в том числе фонда "Сколково", "Сколтеха", Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и других. Под санкции американского Минфина подпали 11 организаций. В их числе "Московский кредитный банк", банк "Уралсиб", "МТС банк", "Ланта-банк", Металлинвестбанк, СДМ-Банк и другие.



США значительно расширили санкции против РФ

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