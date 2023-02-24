Великобритания ввела санкции против руководства "Росатома" и "Алмаз-Антея"

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Великобритания ввела антироссийские санкции против 92 физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Под санкции Соединенного Королевства подпало руководство госкорпорации "Росатом", "Алмаз-Антея", "Аэрофлота" и других российских предприятий. По мнению британского правительства, "Росатом" имеет тесные связи с российским военно-промышленным комплексом (ВПК), в том числе через вице-премьера Александра Новака.

Правительство Британии ввело запрет на экспорт в РФ продукции, которая может быть использована при производстве военной техники. Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах.

Санкции Великобритании также коснулись четырех российских банков. В их число вошли МТС-Банк, банк "Санкт-Петербург", "Уралсиб" и "Банк Зенит".

"Это еще больше изолирует Россию от международной финансовой системы и поможет Великобритании и партнерам предотвратить обход", – говорится в сообщении кабмина.

Помимо этого, в антироссийский санкционный список Великобритании вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг, бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и другие высокопоставленные лица.

До этого о намерении усилить антироссийские санкции сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, заявление может быть сделано в день годовщины со дня начала спецоперации на Украине. Подобное должно стать для России сигналом, сообщил немецкий лидер.



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