Россия закрывает въезд в страну для 77 граждан США – МИД РФ

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Россией принято решение закрыть на постоянной основе въезд в страну для 77 граждан Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Исходя из принципа взаимности, в "стоп-лист" в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве", – говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующее решение принято российскими властями в том числе в качестве ответа на регулярное расширение Вашингтоном списка персональных санкций против граждан РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что все враждебные по отношению к Москве действия в конечном итоге получат отпор и ударят по самому Вашингтону.

В очередной "стоп-лист" вошли, в частности, губернатор Алабамы Эллен Айви, губернатор Пенсильвании Томас Вулф, исполняющий обязанности директора иммиграционной и таможенной полиции страны Тэй Джонсон, бывший военный атташе Посольства США в России Питер Звак и другие.

Ранее стало известно, что Минфин США решил исключить из своего санкционного списка российского певца Григория Лепса. Также санкции сняли с криминальных авторитетов из республик бывшего СССР Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.



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