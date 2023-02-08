Великобритания обновила перечень антироссийских санкций

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Британская сторона обновила перечень антироссийских санкций, внеся в него 15 новых позиций. Об этом сообщает сайт министерства иностранных дел страны.

Под ограничения подпал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, а также его сын – президент общественной организации "Деловая Россия" Павел Титов. В стоп-листе оказались владелец агентства "Регнум" Сергей Руднов и владелец "Аэростарта", а также бывший помощник президента РФ и нынешний заместитель председателя совета директоров АО СО ЕЭС Евгений Школов.

Ограничения распространились на шесть оборонных компаний и "Москомсвязи", которые осуществляют деятельность в области информационных технологий. Так, в списке оказались компании "РТ-комплект", "Оборонлогистика", АО "Завод "Универсалмаш", АО "Научно-производственное предприятие "Топаз", ООО "Липецкий механический завод", а также ижевская компания по производству БПЛА "ZALA AERO GROUP Беспилотные системы", которая входит в концерн "Калашников". Согласно данным МИД Великобритании, данные организации задействованы в СВО на Украине.

В общей сложности в новый перечень санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц. Всего Великобритания уже ввела ограничения против более чем 1,3 тысячи человек и компаний, связанных с Россией.

В начале января российский МИД расширил перечень персональных санкций в отношении Великобритании. В стоп-листе оказались 36 неназванных лиц, в числе которых члены британского правительства, представители силовых структур, а также журналистский корпус Соединенного Королевства.

Также РФ внесла санкции против министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли и начальника Генштаба Патрика Сандерса.



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