В Польше сообщили об ускорении работы над новым пакетом санкций ЕС против России

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Евросоюз начал активнее разрабатывать десятый пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла Польши в ЕС Анджея Садося Польскому агентству печати.

"Польша с группой аналогично мыслящих стран сейчас предлагает новые санкции", – сказал дипломат.

По данным издания, активизация работы связана с готовящимся саммитом ЕС – Украина, который пройдет в феврале, и предстоящей годовщиной с момента начала российской спецоперации.

Точных деталей о предстоящих мерах пока нет, однако предполагается, что новый пакет может ограничить поставки бриллиантов из РФ, которые, по некоторым оценкам, приносят российскому бюджету 4,5 миллиарда евро. Среди других возможных мер – расширение списка россиян с запретом на въезд в ЕС и введение экспортных ограничений на новые наименования продукции, которая может быть использована в военных целях.

Садось уверен, что в этот раз принятие нового пакета санкций снова забуксует. Это, по его словам, будет связано с позицией Венгрии, которая уже выразила несогласие с некоторыми пунктами готовящихся мер.

Ранее МИД РФ расширил список персональных санкций в отношении граждан Британии. В стоп-лист внесли 36 членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства.



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