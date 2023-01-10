ЕС расширит санкции против оказывающих военную поддержку РФ стран

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Евросоюз расширит санкционный список, распространив его не только на Россию, но и добавив туда тех, кто оказывает военную поддержку РФ, – Белоруссию и Иран. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в НАТО после подписания декларации о сотрудничестве ЕС и Альянса.

"Мы будем продолжать санкционное давление на Кремль столько, сколько понадобится. Также мы будем расширять санкции против тех, кто оказывает военную поддержку России, как Белоруссия и Иран", – цитирует ее ТАСС.

Накануне в СМИ распространилась информация, что государства ЕС и НАТО начнут сотрудничество в области обороны на фоне конфликта на Украине.

Отмечалось, что союзники обязуются вывести своих коллег на более высокий уровень. Также указывалось, что после подписания декларации они должны мобилизовать "все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей".





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