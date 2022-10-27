США предрекли потерю контроля над Европой после победы России в спецоперации

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После победы России в специальной военной операции на Украине Соединенные Штаты могут потерять контроль над Европой, считает президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос.

"Победа России стала бы неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически "потерять" послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении. Он должен выбраться из него живым", – написала она в своей статье для журнала Valeurs Actuelles.

По ее мнению, слабость европейских стран заключается в том, что они не могут понять, что США используют Европу для долгосрочного ослабления РФ. При этом Галактерос заявила, что сомневается в возможности поражения России в военном отношении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что успехи России в ходе спецоперации на Украине вызывают истерику у западных кураторов Киева. По ее словам, на этом фоне Запад требует от Украины продемонстрировать способность ВСУ эффективно использовать получаемые вооружения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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