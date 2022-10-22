В Венгрии раскритиковали заявление еврокомиссара о "поражении" России

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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер раскритиковал заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится вместе с "поражением" России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет", — отметил Менцер.



По его словам, такая "провоенная позиция" продлевает войну, что опасно и неприемлемо.

Менцер подчеркнул, что Венгрия настаивает на скорейшем мире, а не на продолжительной войне.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны не поддержат дополнительные санкции против России в энергетике.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Брюссель обсудить с США вопрос необходимости продолжения санкций против России. Он указал на то, что ограничения сделали жителей Европы беднее.



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