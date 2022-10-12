МИД Венгрии заявил, что страна не поддержит допсанкции против РФ по энергетике

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны не поддержат дополнительные санкции против России в энергетике. Об этом сообщает ТАСС.

"Со стороны Венгрии ограничений на использование природного газа не будет", – подчеркнул глава МИД Венгрии.

Вместе с тем Сийярто назвал российскую компанию "Газпром" надежным поставщиком газа на территорию страны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Брюссель обсудить с США вопрос необходимости продолжения санкций против России. Он указал на то, что ограничения сделали жителей Европы беднее.

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