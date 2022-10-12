12 октября, 22:19Политика
МИД Венгрии заявил, что страна не поддержит допсанкции против РФ по энергетике
Фото: depositphotos/Baloncici
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны не поддержат дополнительные санкции против России в энергетике. Об этом сообщает ТАСС.
"Со стороны Венгрии ограничений на использование природного газа не будет", – подчеркнул глава МИД Венгрии.
Вместе с тем Сийярто назвал российскую компанию "Газпром" надежным поставщиком газа на территорию страны.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Брюссель обсудить с США вопрос необходимости продолжения санкций против России. Он указал на то, что ограничения сделали жителей Европы беднее.
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