Премьер Венгрии призвал ЕС обсудить с США вопрос продолжения санкций против РФ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Брюссель обсудить с США вопрос необходимости продолжения санкций против России, сообщает ТАСС.

По его словам, ограничения сделали жителей Европы беднее. Он подчеркнул, что это "оружие" дало обратный эффект.

"Европейским предприятиям сложно или вообще невозможно справляться с санкционными ценами на энергию. Мы ждем ответа, вся Европа ждет ответа из Брюсселя на вопрос, до каких пор мы будем вводить санкции. Если так будет продолжаться, это затронет всю Европу. Пришло время откровенно поговорить об этом с нашими американскими друзьями. Пока не стало слишком поздно", – подчеркнул он.

На днях Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях против Москвы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о полном провале санкционной стратегии Евросоюза. Он подчеркнул, что санкции нанесли ЕС гораздо больший ущерб, чем Москве. Из-за ограничительных мер против России экономика европейского континента оказалась в рецессии, указал политик.

До этого глава МИД Венгрии заявил, что некоторые европейские страны не смогут пережить зиму без российского газа. Он раскритиковал заявления ряда чиновников ЕС о заполненности газовых хранилищ, отметив, что важность этого показателя измеряется не в абсолютных значениях, а в соотношении с уровнем потребления газа в каждой из стран.

Сийярто призвал своих коллег быть реалистичными, так как проблемы в энергетической сфере не носят политический, идеологический или вымышленный характер. Он также добавил, что у Венгрии в настоящее время достаточно газа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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