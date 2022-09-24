Глава МИД Венгрии заявил, что ряд стран Европы не переживет зиму без газа РФ

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Некоторые европейские страны не смогут пережить зиму без российского газа. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время у Венгрии достаточно газа. Вместе с тем Сийярто добавил, что ему неизвестно, что западноевропейские страны думают об этом.
Глава МИД Венгрии раскритиковал заявления чиновников о высокой заполненности их газовых хранилищ. Он подчеркнул важность оценивания этого показателя не в абсолютных значениях, а в соотношении с уровнем потребления газа в каждой из стран. По его словам, с учетом потребления заполненность хранилищ составляет 23%.
Сийярто призвал своих коллег быть реалистичными, так как проблемы в энергетической сфере не носят политический, идеологический или вымышленный характер.
Ранее испанское издание La Vanguardia сообщило, что в Европе начался топливный "психоз" из-за энергетического кризиса. В публикации указывалось, что европейцы начали массово скупать древесные пеллеты, как скупали туалетную бумагу в начале пандемии коронавируса.
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