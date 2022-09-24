США остались с рекордно низким стратегическим резервом нефти – СМИ

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Стратегический резерв нефти Соединенных Штатов сократился до рекордно низкого уровня с 1984 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, по состоянию на 16 сентября этого года объем резерва составлял 427 миллионов баррелей. Сокращение резерва обусловлено проводимыми американскими властями товарными интервенциями. С весны было продано порядка 155 из 180 миллионов баррелей нефти.

В среднем в рамках интервенций ежесуточно реализовывался почти 1% глобального спроса на топливо. Это позволило американским властям снизить розничные цены на бензин: за три месяца они упали с 5,03 доллара за галлон до 3,66 доллара.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил власти Соединенных Штатов в сокрытии реального положения дел в экономике страны. Он напомнил, что инфляция в США в августе составила 8,3%, а промышленный индекс Dow Jones упал на 1,2 тысячи пунктов.

А до этого президент США Джо Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с антироссийскими санкциями. По данным американского Минтруда, потребительские цены в стране в феврале текущего года увеличились на 7,9%. При этом годовой показатель является рекордным с января 1982 года.

