США не смогут увеличить поставки сланцевого газа и нефти в Европу – СМИ

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Представители промышленности США отказались помочь Европе с увеличением поставок газа и нефти предстоящей зимой. Об этом сообщает Financial Times.
В материале издания отмечается, что производители сланцевого газа и нефти не смогут увеличить поставки в ближайшее время, что необходимо Европе для предотвращения зимнего кризиса.
"Не похоже, что США могут добывать еще больше. Наша добыча такая, какая она есть", – сообщил глава группы прямых инвестиций Quantum Energy Partners Уил Ванлох.
Он добавил, что помощь Европе не будет оказана как в поставках газа, так и в поставках нефти.
Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Европу и страну ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны.
Он добавил, что Сербия зарезервировала 663 миллиона кубических метров газа в подземном хранилище газа Банатски-Двор и хранилищах Венгрии. Предположительно, запасов должно хватить на срок до двух месяцев.
По данным материала испанской газеты, в настоящее время 160 хранилищ, распределенных по 18 странам ЕС, заполнены почти на 83%. Этого хватит только для покрытия чуть более 20% от годового потребления на Европейском континенте, сообщалось в статье.
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