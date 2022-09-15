Вучич предупредил о самой тяжелой с 1945 года зиме в Сербии и Европе

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Европу и страну ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяца – до 31 марта – будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны. Во всяком случае, это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан с 1945 года до сих пор", – подчеркнул сербский лидер.

По словам Вучича, Сербия зарезервировала 663 миллиона кубических метров газа в подземном хранилище газа Банатски-Двор и хранилищах Венгрии. Подобных запасов должно хватить на срок до двух месяцев.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер допустил, что с наступлением холодов Евросоюз может пересмотреть санкционную политику. По его словам, антироссийские санкции вызвали на Европейском континенте дефицит энергии и взрывной скачок цен.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

