В Венгрии допустили, что ЕС может пересмотреть санкционную политику с наступлением холодов

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Евросоюз может пересмотреть санкционную политику с наступлением холодов, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. Он отметил, что антироссийские санкции вызвали на европейском континенте дефицит энергии и взрывной скачок цен.
"Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок. <...> Когда на улице 30-градусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа. Но когда наступают холодные недели и месяцы, надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", – сказал он в эфире телеканала М1.
Менцер заявил, что в Венгрии хранилища газа в настоящее время заполнены на 38%, этого, по его словам, хватит на 81 зимний день.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия призвала Евросоюз не затрагивать санкциями против России сферу ядерной энергетики. Он напомнил, что в процессе введения первого пакета антироссийских санкций ЕС обещал, что данная сфера не будет затронута. Сийярто призвал ЕК гарантировать, что все брюссельские институты, национальные власти и банки, работающие в Европе, будут соблюдать это положение.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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