Венгрия призвала ЕС не вводить санкции против РФ, затрагивающие сферу ядерной энергетики

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Венгрия призвала Евросоюз не затрагивать санкциями против РФ сферу ядерной энергетики. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Сийярто напомнил, что в процессе введения первого пакета антироссийских санкций ЕС обещал, что данная сфера не будет затронута.

"Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что все брюссельские институты, все национальные власти и все банки, работающие в Европе, будут соблюдать это положение", – сказал дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия в ходе встречи министров энергетики государств ЕС в Брюсселе выступила против введения потолка цен на газ РФ. Он отметил, что данная мера – скрытая энергетическая санкция, против которых страна выступала и до этого.

Кроме того, по словам Сийярто, стране не обойтись без российского газа. Как отметил министр, газопровод приходится использовать, ведь "перевозить газ в рюкзаке или в поезде" не представляется возможным.

