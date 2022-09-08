Эрдоган заявил, что страны Запада находятся в панике в преддверии грядущей зимы

Фото: kremlin.ru
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад находится в панике из-за роста цен на энергоресурсы в преддверии грядущей зимы.
"Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. В панике относительно того, что будет делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания", – передает РИА Новости его слова.
Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал страны Европы готовиться к полярной зиме. По его мнению, не стоит Западу рассчитывать на то, что он легко сможет победить Россию. Он подчеркнул, что энергетический кризис, охвативший сейчас европейские страны, не разрешится военным путем. Нужно найти компромисс с Россией, добавил он.
В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране не обойтись без российского газа. Он предупредил, что без него отопления в квартирах Венгрии просто не будет, и это нужно будет объяснить народу. Мощности других источников не хватит, чтобы достичь необходимых запасов, резюмировал он.
Европейцы призвали власти к газовому нейтралитету и диалогу с РФ
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